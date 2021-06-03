Parisien: высший дивизион чемпионата Франции по футболу будет сокращен до 18 клубов

ТАССС, 3 июня. Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) приняла решение о сокращении количества команд высшего дивизиона до 18 начиная с сезона-2023/24. Об этом сообщает издание Le Parisien.

По итогам сезона-2022/23 Лигу 1 покинут сразу четыре клуба, а в высший дивизион выйдут две команды.

Предыдущее голосование по сокращению количества команд в сильнейшем дивизионе не привело к единству. Сейчас же за участие 18 клубов высказались 97,28% голосовавших. В период с 1997 по 2002 год элитный дивизион уже состоял из 18 команд.

Решение о сокращении высшего дивизиона первенства страны представлено как начало компенсации финансового дефицита, который преследовал лигу из-за пандемии. Сумма потерь оценивается в €1,3 млрд.

Чемпионом Франции в прошедшем сезоне стал "Лилль". Наибольшее количество титулов имеет "Сент-Этьен" - 10.