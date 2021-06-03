Песков: власти Латвии не приглашали Путина на чемпионат мира по хоккею в Ригу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Приглашение от руководства Латвии президенту РФ Владимиру Путину посетить финальную часть чемпионата мира по хоккею не поступало.

"Нет", - ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на соответствующий вопрос.

Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS), руководство Российской Федерации не сможет посещать Олимпийские и Паралимпийские игры и чемпионаты мира в течение двух лет. Это связано с санкциями в отношении России после того, как Российское антидопинговое агентство было признано несоответствующим Всемирному антидопинговому кодексу. В рамках санкций президент и члены правительства РФ могут посещать соревнования лишь по личному приглашению главы, в том числе и премьер-министра, страны-организатора соревнований. Данный пункт не распространяется на членов правительства, которые в личном качестве являются членами Международного олимпийского комитета или Международного паралимпийского комитета.