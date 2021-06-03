Привалова: задержание Попова не должно отразиться на процессе восстановления ВФЛА

Как сообщил в четверг ТАСС источник в правоохранительных органах, следователи предъявили обвинение в пособничестве в растрате в особо крупном размере бывшему заместителю руководителя Олимпийского комитета России (ОКР) Геннадию Алешину и антидопинговому координатору ВФЛА Попову.

"Насколько нам известно, задержание Роберта Попова стало следствием деятельности по предыдущему месту работы, в ВФЛА он работает только с ноября 2019 года. Его арест, я надеюсь, никак не отразится на процессе восстановления ВФЛА в своих международных правах. Антидопинговую деятельность в федерации возглавляет другой сотрудник, и работа будет продолжена в необходимом объеме", - сказала Привалова.

ВФЛА была лишена членства в международной федерации в ноябре 2015 года на фоне громкого допингового скандала в российской легкой атлетике. В декабре того же года была создана рабочая группа во главе с норвежцем Руне Андерсеном, которая с тех пор отслеживает выполнение плана восстановления ВФЛА.