Привалова: задержание Попова не должно отразиться на процессе восстановления ВФЛА

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Задержание Роберта Попова, занимающего пост антидопингового координатора Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), не должно отразиться на восстановлении международного статуса ВФЛА. Такое мнение ТАСС высказала исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики Ирина Привалова.
Как сообщил в четверг ТАСС источник в правоохранительных органах, следователи предъявили обвинение в пособничестве в растрате в особо крупном размере бывшему заместителю руководителя Олимпийского комитета России (ОКР) Геннадию Алешину и антидопинговому координатору ВФЛА Попову.
"Насколько нам известно, задержание Роберта Попова стало следствием деятельности по предыдущему месту работы, в ВФЛА он работает только с ноября 2019 года. Его арест, я надеюсь, никак не отразится на процессе восстановления ВФЛА в своих международных правах. Антидопинговую деятельность в федерации возглавляет другой сотрудник, и работа будет продолжена в необходимом объеме", - сказала Привалова.
ВФЛА была лишена членства в международной федерации в ноябре 2015 года на фоне громкого допингового скандала в российской легкой атлетике. В декабре того же года была создана рабочая группа во главе с норвежцем Руне Андерсеном, которая с тех пор отслеживает выполнение плана восстановления ВФЛА.