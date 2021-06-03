Телеканал "Матч ТВ" покажет 17 матчей чемпионата Европы по футболу в прямом эфире

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Телеканал "Матч ТВ" будет транслировать в прямом эфире 17 матчей чемпионата Европы по футболу. Об этом ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума рассказала генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. В Санкт-Петербурге состоятся шесть матчей группового этапа и один четвертьфинал. Российская команда на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

"Право распределения матчей находится на стороне правообладателя. Мы, как покупатель, принимаем правила игры собственника прав. Распределение игр правообладателем является той данностью, на основе которой мы выстраиваем нашу программную сетку на период Евро. При этом мы со своей стороны сделали максимум: построили целую студию, заранее сверстали планы по обвязкам трансляций и производству околоспортивного контента", - сказала Канделаки.

"17 матчей Евро мы покажем в прямом эфире, так же как и другие вещатели. С учетом повторов игр, показанных другими телеканалами, на "Матч ТВ" будут в итоге показаны все матчи Евро-2020, уже с нашими комментаторами. Все, что будет происходить до, после, вокруг каждого из матчей мы осветим на самом высоком уровне, а наши корреспонденты всегда будут находиться на месте событий: в каждый из 11 городов, принимающих Евро, мы направляем группу репортеров. "Матч ТВ" без сомнения будет самой гостеприимной принимающей стороной Евро-2020 в нашей стране", - добавила она.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.