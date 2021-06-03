Мурманский краб Юрий предсказал победу сборной России по хоккею в матче с канадцами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Камчатский краб по имени Юрий, которого делегация Мурманской области привезла с собой в качестве талисмана на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), предсказал победу сборной России по хоккею в предстоящем матче плей-офф чемпионата мира против сборной Канады. Об этом в четверг ТАСС сообщили в Министерстве информационной политики Мурманской области.

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"Наш краб из Териберки Юрий не только приносит инвестиционную удачу, но и может предсказывать различные события. Сегодня в хоккейном противостоянии России и Канады он своей клешней выбрал Россию - она победит", - сказал собеседник агентства.

На чемпионате мира по хоккею в Риге сборная России вышла в четвертьфинал с первого места в группе А, выиграв шесть матчей из семи. Канадцы заняли четвертое место в группе В (3 победы, 4 поражения). Матч Россия - Канада начнется в четверг в 20:15 мск.

Ранее Мурманская область привезла на форум живого метрового краба по имени Юрий, который "приносит инвестиционную удачу". Он поселился в большом аквариуме с другими обитателями Баренцева моря на стенде области и вызвал большой ажиотаж среди участников ПМЭФ.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году - "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы малого и среднего предпринимательства, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.