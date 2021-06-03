Сборная Германии впервые с 2010 вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею

РИГА, 3 июня. /ТАСС/. Сборная Германии в серии буллитов обыграла команду Швейцарии со счетом 3:2 в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею. Турнир проходит в Риге.

Основное время матча и десятиминутный овертайм завершились со счетом 2:2. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Том Кюнхакль (38-я минута) и Леон Гаванке (60), у проигравших отличились Рамон Унтерзандер (16) и Фабрис Герцог (34). Немецкие хоккеисты проигрывали по ходу встречи с разницей в две шайбы, вторую шайбу они забросили за 44 секунды до окончания основного времени, заменив вратаря шестым полевым игроком. Победный буллит реализовал Марсель Нёбельс.

В последний раз сборная Германии играла в полуфинале чемпионата мира на домашнем турнире 2010 года. Тогда в четвертьфинале немецкие хоккеисты также обыграли швейцарцев (1:0), а в полуфинале проиграли сборной России (1:2). Команда Германии дважды становилась серебряным призером мировых первенств (1930, 1953) и один раз завоевывала бронзовые медали (1934).