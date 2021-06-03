Сборная Германии впервые с 2010 вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею

РИГА, 3 июня. /ТАСС/. Сборная Германии в серии буллитов обыграла команду Швейцарии со счетом 3:2 в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею. Турнир проходит в Риге.
Основное время матча и десятиминутный овертайм завершились со счетом 2:2. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Том Кюнхакль (38-я минута) и Леон Гаванке (60), у проигравших отличились Рамон Унтерзандер (16) и Фабрис Герцог (34). Немецкие хоккеисты проигрывали по ходу встречи с разницей в две шайбы, вторую шайбу они забросили за 44 секунды до окончания основного времени, заменив вратаря шестым полевым игроком. Победный буллит реализовал Марсель Нёбельс.
В последний раз сборная Германии играла в полуфинале чемпионата мира на домашнем турнире 2010 года. Тогда в четвертьфинале немецкие хоккеисты также обыграли швейцарцев (1:0), а в полуфинале проиграли сборной России (1:2). Команда Германии дважды становилась серебряным призером мировых первенств (1930, 1953) и один раз завоевывала бронзовые медали (1934).
What a game!!! @deb_teams tied the game with 43 seconds left and eliminated @SwissIceHockey in shootouts! #SUIGER #IIHFWorlds— IIHF (@IIHFHockey) June 3, 2021
Full game story ⤵️https://t.co/chVtXvRuPp pic.twitter.com/t5u3QjTHjM
В другом четвертьфинале сборная США разгромила команду Словакии со счетом 6:1. Соперник немецких хоккеистов по полуфиналу определится после окончания всех четвертьфинальных встреч. В 20:15 мск начнутся матчи Россия - Канада и Чехия - Финляндия. В 1/2 финала команда с высшим посевом сыграет со сборной с низшим, сборная США стала лучшей командой предварительного этапа и получила первый номер посева. Далее идут команды России (2-й номер посева), Финляндии (3), Швейцарии (4), Чехии (5), Германии (6), Словакии (7) и Канады (8).
Полуфинальные встречи состоятся 5 июня. Финал и игра за третье место пройдут 6 июня. Действующим чемпионом мира является сборная Финляндии. В 2020 году турнир не проводился из-за пандемии коронавируса.
Правительство Латвии на заседании 27 мая приняло решение с 1 июня допустить на матчи чемпионата мира болельщиков, которые прошли вакцинацию от коронавируса или перенесли инфекцию.