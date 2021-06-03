Чемпионат мира по фигурному катанию 2024 года пройдет в Монреале

ТАСС, 3 июня. Канадский Монреаль примет чемпионат мира по фигурному катанию 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Чемпионат Европы по шорт-треку 2024 года пройдет в Сочи

Турнир пройдет с 18 по 24 марта. Чемпионат Европы того же года пройдет с 22 по 28 января в Венгрии.

Чемпионат мира 2021 года прошел в Стокгольме, на нем в женском одиночном катании весь пьедестал заняли российские фигуристки: Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова. Золото в соревнованиях спортивных пар завоевали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, третьими в этой дисциплине стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. В танцах на льду победили Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Мировое первенство 2022 года пройдет в марте во французском Монпелье, в 2023 году турнир примет японская Сайтама.