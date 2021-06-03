Куман продолжит тренировать "Барселону" в следующем сезоне

ТАСС, 3 июня. Нидерландский специалист Рональд Куман останется на посту главного тренера испанского футбольного клуба "Барселона" в сезоне-2021/22. Об этом сообщил президент клуба Жоан Лапорта, комментарий которого приводит портал Goal.

В августе 2020 года Куман подписал двухлетний контракт с каталонским клубом.

"Контракт Рональда Кумана продолжит действовать. Мы очень довольны, что переговоры по вопросам планов на сезон увенчались успехом", - сказал Лапорта.

Куман ранее работал в сборной Нидерландов, нидерландских "Витессе", "Аяксе", ПСВ, АЗ, "Фейенорде", португальской "Бенфике", испанской "Валенсии", английских "Эвертоне" и "Саутгемптоне". В минувшем сезоне "Барселона" заняла третье место в чемпионате Испании и стала победителем кубка страны. В Лиге чемпионов команда выбыла на стадии 1/8 финала.