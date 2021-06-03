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Евро-2020

Футболист сборной Англии Александер-Арнольд пропустит чемпионат Европы из-за травмы

Защитник получил повреждение в ходе товарищеского матча против команды Австрии
Трент Александер-Арнольд (слева) EPA-EFE/Peter Powell / POOL
Описание
Трент Александер-Арнольд (слева)
© EPA-EFE/Peter Powell / POOL

ТАСС, 3 июня. Защитник "Ливерпуля" и сборной Англии по футболу Трент Александер-Арнольд не сыграет на чемпионате Европы 2021 года из-за травмы бедра. Об этом сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Англии.

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22-летний защитник получил повреждение в товарищеском матче с командой Австрии (1:0), который состоялся 2 июня.

Александер-Арнольд в нынешнем сезоне провел 36 матчей в чемпионате Англии, в которых забил два мяча и сделал семь голевых передач. В составе сборной Англии защитник провел 13 встреч и забил один гол.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья. В Санкт-Петербурге состоятся шесть матчей группового этапа турнира и один четвертьфинал. На групповом этапе сборная Англии сыграет с командами Хорватии (13 июня), Шотландии (18 июня) и Чехии (22 июня).

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