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Футбол в России

Футболист "Краснодара" Рамирес получил российское гражданство

Защитник выступает за российский клуб с 2017 года
Кристиан Рамирес Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Кристиан Рамирес
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

ТАСС, 3 июня. Защитник футбольного клуба "Краснодар" Кристиан Рамирес получил российское гражданство. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

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Рамирес выступает за "Краснодар" с 2017 года. В завершившемся чемпионате России он провел 16 матчей и отметился одной голевой передачей.

"После пяти лет в этой великой стране, которая так хорошо приняла меня и мою семью, сегодня я могу с гордостью сказать, что я еще один россиянин. Большое спасибо моему клубу, органам власти и всем болельщикам, которые следят за моей карьерой. Для меня иметь этот паспорт честь и привилегия", - написал Рамирес на русском языке.

На счету 26-летнего защитника 21 матч за сборную Эквадора, в которых он забил один мяч и сделал три результативные передачи.

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