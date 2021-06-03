Ташаев покинул футбольный клуб "Спартак"

ТАСС, 3 июня. Московский футбольный клуб "Спартак" расторг контракт с полузащитником Александром Ташаевым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Стороны расторгли договор по взаимному соглашению. 26-летний футболист покидает команду в качестве свободного агента.

Ташаев перешел в "Спартак" из столичного "Динамо" в июле 2018 года. Сезон-2019/20 полузащитник провел на правах аренды в казанском "Рубине". В минувшем сезоне выступал за "Спартак-2" в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги. Всего за "Спартак" он провел 28 матчей и отдал две результативные передачи.