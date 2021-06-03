Сборная России по хоккею в овертайме проиграла канадцам в четвертьфинале чемпионата мира

РИГА, 3 июня. /ТАСС/. Сборная России в овертайме проиграла команде Канады со счетом 1:2 в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею. Турнир проходит в Риге.

В составе российской сборной шайбу забросил Евгений Тимкин (35-я минута). У канадцев отличились Адам Хенрик (46) и Эндрю Манжипан (63).

Ворота российской сборной защищал Сергей Бобровский. Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида" прибыл в расположение команды по ходу турнира и провел первый матч на чемпионате мира в Риге. На предварительном этапе в шести встречах сыграл Александр Самонов, в одной - Иван Бочаров.

На чемпионатах мира ранее сборные России и Канады встретились в 19-й раз, россияне потерпели 11-е поражение при восьми победах. Российская команда проиграла канадцам в матче мирового первенства четвертый раз подряд. Сборная России пять раз становилась чемпионом мира, еще 22 раза турнир выиграла команда СССР. На счету канадцев 26 титулов.

Подопечные Валерия Брагина на предварительном этапе заняли первое место в группе А, канадцы стали четвертыми в группе В. Сборная Канады в полуфинале сыграет с командой США. В другом матче 1/2 финала финны встретятся с немцами. Полуфинальные встречи пройдут 5 июня, финал и матч за третье место состоятся днем позже.