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ЧМ по хоккею в Риге

Определились все полуфиналисты чемпионата мира по хоккею

В 1/2 финала финны сыграют с немцами, а канадцы - с американцами
Йере Иннала и Давид Мусил EPA-EFE/TOMS KALNINS
Описание
Йере Иннала и Давид Мусил
© EPA-EFE/TOMS KALNINS

РИГА, 3 июня. /ТАСС/. Сборная Финляндии обыграла команду Чехии со счетом 1:0 в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею. Турнир проходит в Риге.

Шайбу забросил Йере Иннала (33-я минута).

В параллельном матче команда Канады в овертайме обыграла сборную России со счетом 2:1. Ранее в полуфинал турнира вышли сборные США и Германии. В 1/2 финала финны сыграют с немцами, канадцы - с американцами.

Полуфинальные встречи пройдут в субботу. Матч сборных США и Канады начнется в 14:15 мск, встреча команд Германии и Финляндии - в 18:15 мск.

Чемпионат мира в Риге завершится 6 июня. Правительство Латвии на заседании 27 мая приняло решение с 1 июня допустить на матчи болельщиков, которые прошли вакцинацию от коронавируса или перенесли инфекцию.

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ЧМ по хоккею в Риге
ЧМ по хоккею в Риге
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