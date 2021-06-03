Определились все полуфиналисты чемпионата мира по хоккею

РИГА, 3 июня. /ТАСС/. Сборная Финляндии обыграла команду Чехии со счетом 1:0 в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею. Турнир проходит в Риге.

Шайбу забросил Йере Иннала (33-я минута).

В параллельном матче команда Канады в овертайме обыграла сборную России со счетом 2:1. Ранее в полуфинал турнира вышли сборные США и Германии. В 1/2 финала финны сыграют с немцами, канадцы - с американцами.

Полуфинальные встречи пройдут в субботу. Матч сборных США и Канады начнется в 14:15 мск, встреча команд Германии и Финляндии - в 18:15 мск.

Чемпионат мира в Риге завершится 6 июня. Правительство Латвии на заседании 27 мая приняло решение с 1 июня допустить на матчи болельщиков, которые прошли вакцинацию от коронавируса или перенесли инфекцию.