Фазель надеется, что сборная России реабилитируется за поражение в Риге в следующем году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сборная России по хоккею должна реабилитироваться за поражение в четвертьфинале чемпионата мира в Риге в следующем году на турнире в Финляндии. Такое мнение ТАСС высказал президент Международной федерации хоккея Рене Фазель.

Россияне уступили команде Канады со счетом 1:2 в овертайме четвертьфинального матча.

"Все лидеры группы А едут домой - это такой чемпионат. Сборная России - хорошая команда, отлично играла на групповом этапе, но это спорт. Плюс играть против канадцев всегда сложно, какая бы сборная у них ни была. Команды Швейцарии и России были лучше на предыдущем этапе, но турнир для них закончен", - сказал Фазель.

"Но в следующем году будет совсем другой чемпионат мира в Финляндии, я надеюсь. И у российской сборной будет шанс реабилитироваться. Этим спорт и хорош", - добавил он.

Фазель заметил, что условия для всех команд на нынешнем чемпионате мира были непростыми, но одинаковыми для всех. "Пузырь", ковид, а для американцев и канадцев еще и пересечение океана, что является дополнительной сложностью. Так что от сборной США тоже никто не ожидал таких успехов, а от немцев - тем более", - подчеркнул Фазель.

Сборная Канады в полуфинале сыграет с командой США. В другом матче 1/2 финала финны встретятся с немцами. Полуфинальные встречи пройдут 5 июня, финал и матч за третье место состоятся днем позже.