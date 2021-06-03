Самонов, Проворов и Бурдасов названы лучшими хоккеистами сборной России на чемпионате мира

РИГА, 3 июня. /ТАСС/. Вратарь Александр Самонов, защитник Иван Проворов и нападающий Антон Бурдасов признаны лучшими игроками сборной России на чемпионате мира по хоккею. Турнир проходит в Риге.

Сборная России по хоккею в овертайме проиграла канадцам в четвертьфинале чемпионата мира

В четверг сборная России в овертайме уступила команде Канады со счетом 1:2 в четвертьфинале турнира. На предварительном этапе россияне одержали шесть побед в семи матчах и заняли первое место в группе. Таким образом, российская команда по итогам мирового первенства заняла пятое место.

Бурдасов забросил четыре шайбы и сделал две результативные передачи. Проворов в восьми встречах отметился двумя голевыми передачами. Самонов провел шесть игр предварительного этапа, в которых сборная России одержала пять побед. Голкипер дважды сыграл "на ноль" и отразил 94,4% бросков по своим воротам, в среднем пропустив по 1,32 шайбы за игру.

В полуфиналах сборная США сыграет с командой Канады, а финны встретятся с немцами. Обе встречи пройдут 5 июня. Финал и матч за третье место состоятся 6 июня.