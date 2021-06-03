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ЧМ по хоккею в Риге

Самонов, Проворов и Бурдасов названы лучшими хоккеистами сборной России на чемпионате мира

Российская национальная команда завершила выступление на турнире на стадии 1/4 финала
Иван Проворов и Александр Самонов EPA-EFE/TOMS KALNINS
Описание
Иван Проворов и Александр Самонов
© EPA-EFE/TOMS KALNINS

РИГА, 3 июня. /ТАСС/. Вратарь Александр Самонов, защитник Иван Проворов и нападающий Антон Бурдасов признаны лучшими игроками сборной России на чемпионате мира по хоккею. Турнир проходит в Риге.

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В четверг сборная России в овертайме уступила команде Канады со счетом 1:2 в четвертьфинале турнира. На предварительном этапе россияне одержали шесть побед в семи матчах и заняли первое место в группе. Таким образом, российская команда по итогам мирового первенства заняла пятое место.

Бурдасов забросил четыре шайбы и сделал две результативные передачи. Проворов в восьми встречах отметился двумя голевыми передачами. Самонов провел шесть игр предварительного этапа, в которых сборная России одержала пять побед. Голкипер дважды сыграл "на ноль" и отразил 94,4% бросков по своим воротам, в среднем пропустив по 1,32 шайбы за игру.

В полуфиналах сборная США сыграет с командой Канады, а финны встретятся с немцами. Обе встречи пройдут 5 июня. Финал и матч за третье место состоятся 6 июня.

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ЧМ по хоккею в Риге
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