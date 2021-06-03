Сборные Германии и Португалии сыграют в финале молодежного чемпионата Европы по футболу

ТАСС, 3 июня. Сборная Германии со счетом 2:1 обыграла команду Нидерландов в полуфинале молодежного чемпионата Европы по футболу. Финальный турнир проходит в Венгрии и Словении.

В составе победителей оба мяча забил Флориан Вирц (1-я и 8-я минуты), у проигравших отличился Перр Схюрс (67). В первом полуфинале сборная Португалии благодаря автоголу Хорхе Куэнки на 80-й минуте матча обыграла команду Испании. Испанцы стали победителями прошлого молодежного чемпионата Европы, который прошел в 2019 году.

На молодежном чемпионате мира выступают игроки, рожденные не раньше 1 января 1998 года. Финал состоится 6 июня в Любляне. Матч за третье место на чемпионате Европы не проводится.

Сборная России завершила турнир на групповом этапе, который прошел с 24 по 31 марта, став третьей в таблице группы С. Первое и второе места заняли команды Дании и Франции соответственно, четвертыми стали исландцы. Россияне в первом матче победили команду Исландии (4:1), а затем уступили сборным Франции (0:2) и Дании (0:3). Этот финальный турнир молодежного чемпионата Европы стал для России первым с 2013 года.

Молодежный чемпионат Европы проводится с 1972 года. Рекордсменами по количеству побед являются сборные Испании и Италии (по 5). Трижды турнир выигрывала сборная СССР.