Международная федерация лыжного спорта выберет новый совет. Вяльбе - одна из кандидатов

ТАСС, 4 июня. Конгресс Международной федерации лыжного спорта (FIS), который пройдет в пятницу в онлайн-формате, выберет новое руководство организации. В числе претендентов на место в совете FIS есть и президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Действующий президент FIS Джанфранко Каспер решил оставить должность в 2020 году, за два года до истечения срока полномочий, поэтому новое избранное руководство будет управлять организацией только до конца весны 2022 года.

Как сообщает пресс-служба Международной федерации лыжного спорта, на 16 мест в совете FIS претендует более 20 кандидатов, включая Вяльбе, которая с 2020 года также возглавляет Ассоциацию лыжных видов спорта России. Перед началом выборов каждый кандидат получит право выступить перед делегатами конгресса с пятиминутным докладом. До начала конгресса Россию в совете международной федерации представлял предприниматель Андрей Бокарев.

Также на этом конгрессе будет избран новый президент FIS, на должность претендуют четыре кандидата - представитель Лыжной федерации Швеции Матс Орьес, представитель Федерации лыжных видов спорта Великобритании Йохан Элиаш, представитель Швейцарской лыжной ассоциации Урс Леманн и представительница Королевской федерации лыжного спорта Бельгии Сара Льюис. Они смогут выступить с 10-минутными докладами.