Роман Ротенберг: сборная России по хоккею понимает свою ответственность за поражение

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Игроки сборной России по хоккею очень расстроены поражением в четвертьфинальном матче чемпионата мира против команды Канады и понимают свою ответственность за такой результат. Об этом ТАСС рассказал глава штаба национальной команды, первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.

Российские хоккеисты уступили в четвертьфинале канадцам в овертайме со счетом 1:2.

"С точки зрения психологии, команда была подготовлена к этому матчу, когда вернемся в Москву, проведем совещание, проанализируем все детали, - сказал Ротенберг. - На данном этапе надо поблагодарить болельщиков, которые поддерживали команду, и игроков, которые приехали в сборную. По самоотдаче, желанию и характеру к команде сегодня нет вопросов, так как проиграли в овертайме, все старались и хотели выиграть. Сейчас мы будем делать выводы, смотреть вперед и думать, как нам защитить золото Олимпийских игр на Олимпиаде в Китае, этот матч дал нам много пищи для размышлений. Конечно, мы недовольны результатом, все очень расстроены, игроки в том числе, все очень переживают и понимают свою ответственность за это поражение и что подвели многих болельщиков".

"Все, кто приехал на турнир и жил в "пузыре", проделали огромную работу, нет никакого смысла кого-то сейчас обвинять, - отметил собеседник ТАСС. - Теперь наша задача выиграть Олимпийские игры в Пекине, а что касается сегодняшнего поражения, сложно говорить о какой-то системной ошибке в овертайме 3 на 3. Это сугубо индивидуальное мастерство защитника сборной Канады. Сегодня была равная игра, все игроки отдали все - это 100%".

Также глава штаба сборной России отметил, что все игроки команды хотели победить на турнире. "В этих непростых условиях, в которых мы находились, к нам смогли приехать многие игроки. Все хотели победить. Конечно, в сборной России мы всегда рассчитываем только на победу, в следующем матче против канадцев мы обязательно победим", - добавил Ротенберг.