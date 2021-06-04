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Сборные по футболу

СМИ: сборная Бразилии может отказаться от участия в домашнем Кубке Америки

По информации портала Globoesporte, с соответствующей просьбой выступили игроки сборной, выступающие в европейских клубах

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 июня. /ТАСС/. Сборная Бразилии по футболу может отказаться от участия в домашнем Кубке Америки, который должен стартовать 13 июня. Об этом сообщает портал Globoesporte.

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По его информации, с соответствующей просьбой выступили игроки сборной, выступающие в европейских клубах. Вопрос обсуждался на встрече футболистов, тренерского штаба и руководства Бразильской конфедерации футбола (CBF).

"У нас есть четкое мнение на этот счет и мы донесли его до президента [CBF]. <...> Но пока мы не станем его обнародовать", - заявил на пресс-конференции в четверг главный тренер бразильцев Тите. По его словам, сейчас сборной необходимо сосредоточиться на двух предстоящих матчах против эквадорцев 5 июня и парагвайцев 9 июня. "После этих двух игр я поделюсь своим мнением, <...> когда придет время они [игроки] также выскажутся", - добавил наставник сборной Бразилии.

Бразилия занимает первое место в турнирной таблице южноамериканского отборочного турнира за право участия в финальном этапе Чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. На счету команды четыре победы в четырех матчах.

В марте 2020 года Кубок Америки был перенесен из-за пандемии коронавируса на 2021 год. Турнир должен был пройти с 13 июня по 10 июля в Аргентине и Колумбии. В конце мая руководство Федерации футбола Колумбии обратилось к Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) с просьбой о переносе соревнования на конец года, но организация отказала в удовлетворении такого запроса, лишив страну права принимать первенство.

30 мая было также объявлено о решении отменить проведение Кубка Америки в Аргентине. 2 июня власти Бразилии подтвердили готовность принять соревнования у себя в стране.

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