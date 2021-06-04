Чернышенко: российские хоккеисты хорошо играли с канадцами, несмотря на поражение

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Сборная России по хоккею хорошо играла в четвертьфинальном матче чемпионата мира с канадцами, несмотря на поражение. Такое мнение в кулуарах Петербургского международного экономического форума высказал журналистам заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

"Это спорт, надо делать выводы, а не расстраиваться. Наши играли хорошо, это неожиданность, за то мы и любим спорт, - сказал Чернышенко, отвечая на вопрос ТАСС. - Кто-то говорит, есть канадское проклятье, я считаю, что нет. Наши точно были сильнее и по статистике, и по всему остальному".

На чемпионатах мира ранее сборные России и Канады встретились в 19-й раз, россияне потерпели 11-е поражение при восьми победах. Российская команда проиграла канадцам в матче мирового первенства четвертый раз подряд. Полуфиналы пройдут 5 июня, канадцы сыграют со сборной США, финны - с командой Германии. Днем позднее состоятся финал и матч за третье место.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.