Фигуристы групп Рукавицына и Соколовской проведут предсезонную подготовку в Кисловодске

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Фигуристы групп тренеров Евгения Рукавицына и Светланы Соколовской проведут предсезонную подготовку к олимпийскому сезону в Кисловодске, команды вылетят на сбор 8 июня. Об этом специалисты сообщили ТАСС.

В частности, участниками сбора станут Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Елизавета Нугуманова (все - группа Рукавицына), Александр Самарин, Марк Кондратюк (оба - группа Соколовской).

"Подготовку к олимпийскому сезону мы проведем в Кисловодске. Вылетаем 8 июня и планируем пробыть там практически месяц. Условия для работы на базе замечательные, что позволит полностью сконцентрироваться на подготовке к важному сезону", - рассказал Рукавицын.

Алиев является чемпионом Европы 2020 года, Игнатов - серебряным призером последнего чемпионата России, Нугуманова в минувшем сезоне была пятой на этапе Гран-при в Москве, на чемпионате России стала шестой. Самарин - серебряный призер чемпионата Европы 2019 года, Кондратюк завоевал бронзовую медаль чемпионата России минувшего сезона.