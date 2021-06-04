Самошников пропустил тренировку сборной России по футболу перед матчем с болгарами

НОВОГОРСК /Московская обл./, 4 июня. /ТАСС/. Только защитник казанского "Рубина" Илья Самошников не принимает участия в тренировке сборной России по футболу перед товарищеским матчем с командой Болгарии, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Сборная готовится к матчу в подмосковном Новогорске. Самошников пропускает тренировку по причине травмы задней поверхности бедра. Он не попал в окончательную заявку на чемпионат Европы, но продолжает находиться в расположении национальной команды. Остальные 28 игроков работают в общей группе.

В окончательную заявку российской команды на Евро вошли 26 игроков, в нее не попали вратарь Андрей Лунев, защитники Роман Евгеньев и Самошников. До 12 июня - первого матча команды на турнире - они продолжат находиться в сборной на случай вынужденной замены.

Товарищеская встреча сборных России и Болгарии пройдет 5 июня в Москве. В первом матче чемпионата Европы сборная России в Санкт-Петербурге сыграет с бельгийцами.