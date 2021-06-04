Информагентство "Матч ТВ" может появиться в течение ближайшего года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Появления информационного агентства холдинга "Матч ТВ" стоит ожидать в течение ближайшего года. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил гендиректор холдинга "Газпром-медиа" Александр Жаров.

Вещание канала "Матч ТВ" было запущено в ноябре 2015 года.

"Амбиции у команды Тины Канделаки (генеральный продюсер телеканала - прим. ТАСС) большие - в течение трех ближайших лет добиться того, чтобы стать центральным информационным ресурсом, и основания для этого есть, - сказал Жаров. - "Матч ТВ" входит в тройку лидеров по цитированию и уверенно движется вверх. Появление в течение ближайшего года информационного агентства замкнет линейку направления информирования населения, и мы надеемся, что такие амбиции будут достигнуты".

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.