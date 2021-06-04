Филипп Киркоров посетил тренировку сборной России по футболу перед матчем с болгарами

НОВОГОРСК /Московская область/, 4 июня. /ТАСС/. Певец Филипп Киркоров посетил тренировку сборной России по футболу перед товарищеским матчем с командой Болгарии, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Встреча сборных пройдет 5 июня в Москве, Киркоров перед началом игры исполнит гимн России.

Певец приехал пообщаться с командой на подмосковную базу в Новогорске, где футболисты готовятся к матчу. Во время встречи стороны обменялись памятными подарками.

Матч с командой Болгарии является для сборной России этапом подготовки к чемпионату Европы, который пройдет с 11 июня по 11 июля. Российская команда на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).