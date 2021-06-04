Федун считает, что российские футболисты дадут больше поводов для гордости, чем хоккеисты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Выступления российских футболистов дадут больше поводов для гордости после поражения сборной России по хоккею в четвертьфинале чемпионата мира против команды Канады. Такое мнение ТАСС высказал владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун.

Сборная России в четверг в овертайме проиграла команде Канады со счетом 1:2 в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею. Турнир проходит в Риге.

"Могу сказать одно: после вчерашнего уверен, что теперь поводов гордиться футболом будет больше, чем хоккеем", - заявил Федун.

Сборная Канады в полуфинале сыграет с командой США, в другом матче 1/2 финала встретятся команды Финляндии и Германии. Обе игры состоятся 5 июня. Финал и матч за третье место пройдут 6 июня.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.