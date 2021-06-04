Буре считает, что не стоит оценивать уровень хоккея в России по итогам чемпионата мира

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Оценивать уровень развития хоккея в стране по поражению сборной России от канадцев на чемпионате мира и выступлению на отдельном турнире было бы неправильным. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский призер, финалист Кубка Стэнли, член правления Федерации хоккея России Павел Буре.

Сборная России уступила команде Канады в четвертьфинале турнира в Риге со счетом 1:2 в овертайме.

"Понимаю, что сейчас идет огромная волна разочарования, и я тоже крайне расстроен поражением. Но сейчас нужно понять причину, без эмоций и истерик разобраться, что к чему, - сказал Буре. - Нельзя по отдельному турниру делать выводы о развитии хоккея. Сборная Швеции вообще не вышла из группы, однако никто не говорит, что в этой стране слабое развитие хоккея".

"Нам не нужно сейчас делать резкие шаги, а спокойно готовиться к Олимпиаде. Смена тренера - это не выход из ситуации, но ошибки разобрать нужно. Понять, почему игроки КХЛ не смогли стать лидерами, почему в овертайме [в формате] "три на три" выпустили именно такое сочетание хоккеистов. Вопросов много, но все решаемо, разбираться надо с холодной головой", - добавил он.

В полуфинале чемпионата мира пройдут матчи США - Канада и Финляндия - Германия. Встречи 1/2 финала состоятся 5 июня, матч за третье место и финал - 6 июня.