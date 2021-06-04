Хоккеист "Авангарда" Алексей Емелин полностью восстановился и начал подготовку к сезону

ОМСК, 4 июня. /ТАСС/. Капитан клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" Алексей Емелин, который был госпитализирован 5 апреля после первого матча серии плей-офф с казанским "Ак Барсом", полностью восстановился и приступил к подготовке к следующему сезону. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции главный менеджер "Авангарда" Алексей Волков.

Емелин почувствовал себя плохо 5 апреля после матча с казанским "Ак Барсом", был госпитализирован и позднее перевезен в Москву. 9 апреля клуб сообщил, что состояние Емелина улучшилось. После госпитализации защитник не принимал участия в играх "Авангарда" в плей-офф КХЛ. Омский клуб стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв в финальной серии московский ЦСКА со счетом 4-2.

"Алексей полностью восстановился от того случая, который с ним произошел, и сейчас он тренируется, готовится в штатном режиме к новому сезону. Он человек опытный, знает, как это делать и что нужно, чтобы подойти в оптимальной форме", - сказал Волков.

Емелину 35 лет, он является чемпионом мира 2012 года, с 2011 по 2018 год выступал за клубы Национальной хоккейной лиги "Монреаль" и "Нэшвилл". В регулярном чемпионате текущего сезона защитник провел 59 матчей и набрал 21 очко (6 голов + 15 передач). В плей-офф он принял участие в 12 встречах и записал в актив 3 (1+2) очка.