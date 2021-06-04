Третьяк считает, что Брагин должен продолжить тренировать сборную России по хоккею

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин должен продолжать работать на своем посту. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

Российская команда под руководством Брагина проиграла в четвертьфинале чемпионата мира канадцам со счетом 1:2 в овертайме. Контракт Брагина с ФХР действует до 2022 года.

"Думаю, что он должен продолжать свою работу, мы же не можем менять тренеров как перчатки, - сказал Третьяк. - Мы должны верить человеку, впереди Олимпийские игры, и он должен посмотреть, что неправильно было сделано. Ждем, что тренер скажет".