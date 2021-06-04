Генменеджер "Авангарда": Толчинский может занести себе в актив чемпионат мира по хоккею

ОМСК, 4 июня. /ТАСС/. Нападающий омского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" Сергей Толчинский не показал на чемпионате мира в Риге весь свой потенциал, но может занести турнир себе в актив. Такое мнение на пресс-конференции высказал генеральный менеджер "Авангарда" Алексей Волков.

Сборная России в четверг в четвертьфинале чемпионата мира в овертайме проиграла команде Канады со счетом 1:2. Толчинский сыграл на мировом первенстве семь игр, в которых забросил три шайбы и отдал две результативные передачи. В матче предварительного этапа со сборной Швейцарии, который завершился победой российской команды со счетом 4:1, Толчинский, оформивший дубль и отдавший результативный пас, был признан лучшим игроком.

"Он прошел достойно этот период, выступил с чистого листа. Считаю, что он мог бы сыграть лучше, как и вся команда, но он однозначно может занести себе в актив этот чемпионат", - сказал Волков.

Генменеджер "Авангарда" отметил, что полностью продемонстрировать свои возможности Толчинскому помешала болезнь, которую он перенес перед чемпионатом мира. "Он достаточно серьезно переболел ангиной и не получил тренировочного процесса", - пояснил Волков.

"Авангард" в сезоне-2020/21 стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв в финальной серии московский ЦСКА со счетом 4-2. В плей-офф Толчинский в 24 матчах набрал 20 (6 голов + 14 передач) очков и был признан самым ценным игроком Кубка Гагарина.