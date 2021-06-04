Шведский миллиардер Элиаш избран президентом Международной федерации лыжного спорта

ТАСС, 4 июня. Шведский миллиардер Йохан Элиаш избран президентом Международной федерации лыжного спорта (FIS). Решение было принято в пятницу на 52-м конгрессе организации.

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На пост главы FIS также претендовали представитель Лыжной федерации Швеции Матс Орьес, представитель Швейцарской лыжной ассоциации Урс Леманн и представительница Королевской федерации лыжного спорта Бельгии Сара Льюис.

Элиаш был выдвинут от Федерации лыжных видов спорта Великобритании. На посту президента FIS он сменил Джанфранко Каспера, который возглавлял организацию с 1998 года. 77-летний швейцарец досрочно оставил пост президента федерации, по этой причине срок полномочий нового президента истечет в 2022 году.

Элиаш является председателем австрийской компании - производителя спортивного оборудования и экипировки Head, имеет гражданство Великобритании. Его состояние оценивается в $2,2 млрд.