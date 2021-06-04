Путин пожелал успехов мировому футбольному первенству в Катаре в 2022 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пожелал Катару успешно провести мировое футбольное первенство в 2022 году.

"Уже на следующей неделе северная столица России начнет принимать матчи стартующего чемпионата Европы по футболу. В этой связи хотел бы адресовать самые лучшие пожелания нашему большому другу - эмиру Катара", - сказал Путин, выступая в пятницу на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). "Уверен, что Катар с большим успехом проведет мировое футбольное первенство в будущем году", - добавил президент РФ.

Путин заметил, что 3 июня у эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани был день рождения. "Мы вас поздравляем, ваше высочество", - сказал президент.

Глава российского государства заметил, что крупные спортивные события, форумы объединяют разные страны, делают их ближе. "Представители бизнеса, которых здесь в зале очень много, отлично знают, что именно прямое общение, основанное на взаимном доверии, во многом и двигает вперед деловые проекты и инициативы, а значит и всю мировую экономику", - подчеркнул он. Президент заверил, что Россия будет создавать все возможности для такого общения и обмена опытом, для демонстрации самых передовых достижений науки и технологий.

Путин пожелал успехов форуму и добавил, что, "несмотря на все испытания связанные с глобальной пандемией, жизнь постепенно возвращается в нормальное русло". По его мнению, встреча в Санкт-Петербурге является важным тому подтверждением.