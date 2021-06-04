ТАСС, 4 июня. Елена Вяльбе избрана в совет Международной федерации лыжного спорта (FIS). Выборы прошли в пятницу во время 52-го конгресса организации.

Вяльбе ожидает, что новые правила контактной борьбы в лыжных гонках утвердят до Олимпиады

Всего в состав совета вошли 16 человек. Вяльбе в голосовании заняла 16-е место из 19 кандидатов.

Последние годы Россию в совете FIS представлял предприниматель Андрей Бокарев. В феврале прошлого года Вяльбе сменила его на посту президента Ассоциации лыжных видов спорта России и после была выдвинута в совет международной федерации.

Вяльбе 53 года, она является трехкратной олимпийской чемпионкой, 14-кратной чемпионкой мира по лыжным гонкам. С 2010 года она возглавляет Федерацию лыжных гонок России. FIS объединяет лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье, горные лыжи, фристайл и сноубординг.