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Зимние олимпийские виды спорта

Елена Вяльбе избрана в совет Международной федерации лыжного спорта

Ранее Россию в данной организации представлял Андрей Бокарев
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе Александр Щербак/ТАСС
Описание
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе
© Александр Щербак/ТАСС

ТАСС, 4 июня. Елена Вяльбе избрана в совет Международной федерации лыжного спорта (FIS). Выборы прошли в пятницу во время 52-го конгресса организации.

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Всего в состав совета вошли 16 человек. Вяльбе в голосовании заняла 16-е место из 19 кандидатов.

Последние годы Россию в совете FIS представлял предприниматель Андрей Бокарев. В феврале прошлого года Вяльбе сменила его на посту президента Ассоциации лыжных видов спорта России и после была выдвинута в совет международной федерации.

Вяльбе 53 года, она является трехкратной олимпийской чемпионкой, 14-кратной чемпионкой мира по лыжным гонкам. С 2010 года она возглавляет Федерацию лыжных гонок России. FIS объединяет лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье, горные лыжи, фристайл и сноубординг.

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Зимние олимпийские виды спорта
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