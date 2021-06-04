Мутко: сборная России по футболу имеет преимущество в "физике" над соперниками перед Евро

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу находится в выигрышной ситуации перед соперниками по чемпионату Европы благодаря тому, что игроки раньше закончили сезон в Российской премьер-лиге. Лидеры других команд находятся в разобранном состоянии, такое мнение выразил бывший министр спорта России Виталий Мутко в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

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"Я никогда прогнозов не даю, год футбольный был не простой. Шансы у всех перед стартом одинаковые. У нас сборная сейчас в неплохом состоянии, даже в более выигрышном - мы раньше закончили чемпионат, ребята на сборах, травмированных нет. Физическое состояние и самоотдача все решит. Тот же Кевин Де Брёйне (лидер сборной Бельгии - прим. ТАСС) травмирован, "Манчестер Сити", "Реал" - все только закончили", - сказал Мутко.

Он уточнил, что обязательно приедет в Петербург на матчи чемпионата. "Посмотрим, группа не простая, бельгийцы №1 в мире. Датчане в очень приличном состоянии", - добавил Мутко.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Всего в Санкт-Петербурге пройдут семь игр: Бельгия - Россия (12 июня), Польша - Словакия (14 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), Швеция - Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.