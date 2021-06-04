Легкоатлетка Макнил дисквалифицирована на пять лет за нарушение антидопинговых правил

ТАСС, 4 июня. Независимый легкоатлетический орган Athletics Integrity Unit (AIU) дисквалифицировал чемпионку мира и Олимпийских игр в беге на 100 м с барьерами американку Брианну Макнил на пять лет за вмешательство в процесс обработки результатов допинг-теста. Об этом сообщает пресс-служба AIU.

Срок начала дисквалификации - 15 августа 2020 года. Легкоатлетка подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). Жалоба будет рассмотрена перед началом Олимпийских игр в Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа. В четверг CAS предоставил спортсменке временное освобождение от дисквалификации, что позволит ей принять участие в квалификационных соревнованиях к Олимпиаде.

Макнил 29 лет, она является победительницей Олимпийских игр 2016 года в беге на 100 м с барьерами, также на ее счету победа на чемпионате мира 2013 года в Москве в этой же дисциплине.