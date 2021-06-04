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ПМЭФ-2021
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Эмир Катара заявил, что Россия очень высоко подняла планку при проведении ЧМ по футболу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Россия при проведении ЧМ по футболу очень высоко подняла планку, и Катар будет использовать ее опыт. Об этом заявил в пятницу на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани.

"Россия очень успешно провела чемпионат мира по футболу. Она очень высоко подняла планку. И мы, конечно, будем использовать опыт России при проведении чемпионата в Катаре. Этот высокий уровень, показанный РФ, послужит серьезным стимулом для нас", - сказал он.

Теги
КатарРоссияПМЭФ-2021
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