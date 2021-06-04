Третьяк: сборная России в 1/4 финала чемпионата мира должна была лучше сыграть в атаке

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Сборная России в матче четвертьфинала чемпионата мира по хоккею против команды Канады должна была лучше сыграть в нападении. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

Российские хоккеисты в 1/4 финала мирового первенства уступили канадцам в овертайме со счетом 1:2 и завершили выступление на турнире в Риге.

"Очень обидно, когда выигрываешь первое место в группе и играешь с последним, более легким соперником, но Канада есть Канада, - сказал Третьяк. - В итоге думали, что это будет легкий соперник, но игра была равной: канадцы жалили, как осы, не давали вообще нам выйти из зоны, у них такая работоспособность, такой настрой. У наших ребят тоже хороший настрой, но, к сожалению, было мало голевых моментов. Защита хорошо сыграла, вратарь отлично, но в нападении надо было прибавлять".

Сборная Канады в полуфинале сыграет с командой США, в другом матче 1/2 финала встретятся сборные Финляндии и Германии. Обе игры состоятся 5 июня. Финал и матч за третье место пройдут 6 июня.