Вяльбе рассказала о своих задачах в руководстве Международной федерации лыжного спорта

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в совете Международной федерации лыжного спорта (FIS) намерена представлять интересы всех национальных федераций и особое внимание уделять защите интересов спортсменов. Об этом она заявила ТАСС после избрания в совет.

Новый руководящий состав FIS был избран в пятницу. Президентом организации стал шведский миллиардер Йохан Элиаш. В совет FIS вошли 16 человек, в том числе Вяльбе.

"Готова вывести лыжный спорт на новый уровень. Буду представлять интересы лыжных ассоциаций всех стран и способствовать тому, чтобы FIS сохраняла статус одной из ведущих международных федераций и продолжала успешно развиваться", - сказала Вяльбе.

"Буду поддерживать создание равных возможностей для всех членов семьи FIS, при этом интересы спортсменов будут в центре моего внимания. Также буду выступать за эффективное управление FIS", - добавила она.

Вяльбе 53 года, она является трехкратной олимпийской чемпионкой, 14-кратной чемпионкой мира по лыжным гонкам. С 2010 года она возглавляет Федерацию лыжных гонок России, с декабря 2019 года - Ассоциацию лыжных видов спорта России.

FIS объединяет лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье, горные лыжи, фристайл и сноубординг.