Подмосковные "Химки" не выступят в Единой лиге ВТБ в следующем сезоне

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Подмосковный баскетбольный клуб "Химки" не подтвердил свое участие в сезоне-2021/22 Единой лиги ВТБ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе турнира.

"В лигу поступило официальное письмо, в котором "Химки" уведомили руководство лиги о том, что не могут подтвердить свое участие в сезоне-2021/22 из-за отсутствия финансовых гарантий", - сообщили в пресс-службе Единой лиги ВТБ.

Также ТАСС стало известно, что, по информации Международной федерации баскетбола (FIBA), у "Химок" есть задолженности перед игроками за сезон-2020/21.

Баскетбольный клуб "Химки" был основан в 1997 году и выступал в Единой лиге ВТБ с момента основания в 2008 году. В сезоне-2010/11 "Химки" выиграли Единую лигу ВТБ и являются единственным клубом, которому это удалось помимо ЦСКА. Также команда является двукратным обладателем Кубка Европы (2012, 2015), обладателем Кубка России (2008).