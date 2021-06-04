Штаб сборной России в ближайшее время обсудит выступление на чемпионате мира с ФХР

В пятницу российская команда вернулась с чемпионата мира. Турнир проходит в Риге и завершится 6 июня. В четверг сборная России проиграла в четвертьфинале канадцам со счетом 1:2 в овертайме и завершила выступление на чемпионате мира.

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Штаб сборной России обсудит выступление на чемпионате мира с Федерацией хоккея России (ФХР) в ближайшее время. Об этом ТАСС сообщил глава штаба национальной команды, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

"Сейчас мы только прилетели, долго разговаривали, уже думали и анализировали все, - сказал Ротенберг. - Через несколько дней планируем встречу с руководством, будем обсуждать. Когда точно? Наверное, это будет в начале следующей недели".

"Хотим еще раз поблагодарить всех за поддержку, мы очень все расстроены, и Валерий Николаевич Брагин (главный тренер сборной России - прим. ТАСС), и весь тренерский штаб. Сейчас мы обсуждаем планы на Олимпиаду, думаем, как нам ее выиграть, обсуждаем детали, ждем решения по НХЛ [Национальной хоккейной лиге] поедут ли игроки НХЛ на Олимпиаду. Это самый важный вопрос в нашей повестке", - добавил он.

"Многих игроков, которые могут принять участие в Олимпиаде, мы увидели на чемпионате мира, на это мы и рассчитывали. На Олимпийских играх в качестве плана А сыграют хоккеисты, которые приезжают из Северной Америки. План Б, как перед Олимпиадой в Корее - игроки КХЛ [Континентальной хоккейной лиги]", - продолжил собеседник агентства.

Десятое золото Олимпиады

Ротенберг отметил, что проделана огромная работа. "Сейчас работаем в штатном режиме. Будет у нас собрание, на котором будем докладывать нашему руководству по итогам турнира, - подчеркнул он. - Проделана огромная работа, два месяца мы жили в "пузыре". Сейчас нам важно двигаться вперед и думать, как мы сможем завоевать десятую золотую медаль на Олимпиаде".

"Что касается Брагина, то у него действующий контракт, здесь будем все смотреть с точки зрения деталей, анализировать по турниру. Я читал интервью Бориса Петровича Михайлова (бывшего хоккеиста сборной СССР - прим. ТАСС), он просит публично нам огласить все планы подготовки к чемпионату мира, мы все это сейчас сделаем. Мы все подготовим с Брагиным, в течение суток предоставим эти планы, никаких секретов нет", - заключил Ротенберг.