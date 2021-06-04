Сборная беженцев для участия в Олимпиаде в Токио будет представлена 8 июня

ТАСС, 4 июня. Олимпийская сборная беженцев, которая выступит на Играх в Токио, будет представлена на заседании исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) 8 июня. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

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Заседание исполнительного комитета организации состоится с 8 по 10 июня. МОК получит обновленную информацию о деятельности комиссий, а также отчеты организационных комитетов о предстоящих Олимпийских играх.

Команда беженцев впервые приняла участие в Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Для того, чтобы попасть в сборную, спортсмены должны иметь высокие результаты, также необходимо наличие статуса беженца, подтвержденного ООН.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.