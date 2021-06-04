Английский "Челси" продлил контракты с футболистами Силвой и Жиру

Силва подписал контракт с "Челси" прошлым летом, перейдя в команду на правах свободного агента. В чемпионате Англии 36-летний защитник провел 23 матча и забил два мяча. "Челси" занял четвертое место по итогам национального первенства и стал победителем Лиги чемпионов, в которой бразильский защитник сыграл восемь матчей.

"Тиагу должным образом продемонстрировал всем в "Челси" свое безупречное мастерство на протяжении всего сезона, он оказал огромное влияние на нас, на поле и за его пределами. Когда он подписал контракт, мы сказали, что надеемся, что Тиагу добавит новые трофеи к своему впечатляющему списку наград, и он сделал это. Теперь мы надеемся, что в наступающем году он проявит себя точно так же", - сказала директор "Челси" Марина Грановская.

До "Челси" Силва выступал за французский "Пари Сен-Жермен", итальянский "Милан", португальский "Порту", а также бразильские "Жувентуде" и "Флуминенсе". В составе сборной Бразилии Силва провел 89 матчей и забил семь голов. Он является обладателем Кубка Америки 2019 года и Кубка Конфедераций 2013 года, а также серебряным и бронзовым призером Олимпиады.

Жиру в завершившемся сезоне провел 17 матчей в чемпионате Англии и забил четыре мяча, в Лиге чемпионов он выходил на поле в восьми встречах и отличился шесть раз. 34-летний футболист является чемпионом мира и серебряным призером чемпионата Европы в составе сборной Франции. За "Челси" он выступает с 2018 года, ранее Жиру играл за лондонский "Арсенал", французские "Монпелье", "Тур", "Истр" и "Гренобль".