Тренер сборной Болгарии надеется победить россиян за счет слаженности состава

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной Болгарии по футболу Ясен Петров выразил надежду, что его команда сумеет обыграть россиян в товарищеском матче за счет слаженности состава. Об этом он сообщил журналистам.

Сборная России проведет в субботу контрольный матч в Москве на "ВТБ-Арене" против команды Болгарии, встреча начнется в 18:00 мск. Болгары имеют безвыигрышную серию из 6 матчей, в последний раз команда одерживала победу над сборной Гибралтара в товарищеской игре 11 ноября 2020 года со счетом 3:0.

"У нас очень хороший коллектив, хотя у нас нет "звезд" в составе, но зато мы имеем слаженную команду, - сказал Петров. - Может быть, завтра добьемся победы за счет слаженности. Мы видим качественный состав у соперника. Наша тактика состоит в том, чтобы принять все вызовы от команды России".

"Хочу также поблагодарить Россию за хорошие условия, которые нам предоставили. Я желаю им успеха на чемпионате Европы", - добавил Петров.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Российская команда на групповом этапе турнира сыграет со сборными Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).