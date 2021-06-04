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Roland Garros

Медведев вышел в четвертый раунд Roland Garros

Россиянин победил американца Рейлли Опелку в трех сетах
Даниил Медведев EPA-EFE/CAROLINE BLUMBERG
Описание
Даниил Медведев
© EPA-EFE/CAROLINE BLUMBERG

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев обыграл американца Рейлли Опелку в третьем круге Открытого чемпионата Франции. Матч завершился со счетом 6:4, 6:2, 6:4.

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В четвертом раунде 25-летний теннисист сыграет с победителем матча между американцем Маркосом Гироном и чилийцем Кристианом Гарином.

Медведеву 25 лет, он занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На турнирах серии Большого шлема россиянин дважды выходил в финал (на Открытом чемпионате США в 2019-м и на Открытом чемпионате Австралии в 2021 году).

Опелке 23 года, он занимает 35-е место в рейтинге ATP.

Открытый чемпионат Франции - второй в сезоне турнир серии Большого шлема. Соревнования завершатся 13 июня. Общий призовой фонд турнира составляет €34 млн.

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