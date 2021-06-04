Матыцин: Россия делает все необходимое для соблюдения решений CAS

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россия выполняет все необходимые меры для соблюдения решений Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне. Об этом министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил в интервью ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) частично поддержал иск Всемирного антидопингового агентства (WADA) к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) и лишил его статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. В результате этого решения Россия до середины декабря 2022 года лишилась права претендовать на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр, чемпионатов мира, национальным сборным на этих турнирах запрещено использовать символику и гимн страны, государственным служащим - занимать посты в общероссийских и международных федерациях. Решение распространяется на все олимпийские и неолимпийские организации, которые являются подписантами кодекса WADA.

"Мы в соответствии с регламентом приступили к имплементации. Прежде всего речь шла об ограничении деятельности наших представителей правительства, Государственной думы, Совета Федерации в руководстве как международных, так и многонациональных федераций. Эти все решения были выполнены, осуществлен выход или приостановлена деятельность представителей правительства в названных мною организациях".

"Этот процесс был отмечен в отчете, и на состоявшемся 20-21 мая заседании совета WADA было отмечено, что действия России полностью соответствуют принятым решениям CAS, никаких замечаний сделано не было. Но я хочу сказать о том, что мы для себя понимаем, что дело не только в решении CAS, - продолжил министр. - Был принят подготовленный министерством спорта и правительством план работы, связанный с образовательной программой для тренеров, для высших учебных заведений. В каждом из регионов, в каждой из спортивных федераций номинировано ответственное лицо, которое координирует работу по противодействию потреблению допинга".

Министр добавил, что большую работу в этом направлении ведет Олимпийский комитет России. "И мы абсолютно уверены, что эта работа является эффективной моделью, даже примером для других стран в построении системы нулевой терпимости к допингу", - сказал он.

Конструктивный диалог

Матыцин также отметил конструктивный диалог с участием РУСАДА и WADA. "Осуществляем конструктивный диалог с РУСАДА. И по оценкам наших специалистов, и по мнению WADA, процесс имплементации решений идет в соответствии с графиком. Мы надеемся, что обозначенные сроки санкций будут окончательными и что после декабря 2022 года будет восстановлен статус РУСАДА", - отметил министр.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.