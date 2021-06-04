Касаткина проиграла Кырсте в третьем круге Roland Garros

ТАСС, 4 июня. Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла румынке Соране Кырсте в третьем раунде Roland Garros.

Матч завершился со счетом 6:3, 6:2 в пользу румынской теннисистки.

В четвертом раунде Кырстя сыграет со словенкой Тамарой Зиданшек, победившей чешку Катерину Синякову (0:6, 7:6 (7:5), 6:2).

Касаткиной 24 года, она занимает 37-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и имеет на счету четыре титула под эгидой организации. Ее лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал Roland Garros (2018) и Уимблдона (2018).

Кырсте 31 год, она занимает 54-е место в рейтинге WTA. Лучшим результатом румынской теннисистки на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал Roland Garros в 2009 году.

Roland Garros - ежегодные соревнования по теннису, один из четырех турниров серии Большого шлема. Изначально турнир планировалось провести с 23 мая по 6 июня, но затем дату начала перенесли: чемпионат проходит в Париже с 30 мая по 13 июня. За счет переноса даты организаторы получили разрешение на допуск зрителей - не более 35% от вместимости комплекса, это число может быть увеличено позднее. Призовой фонд турнира составляет €17 млн.