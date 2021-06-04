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Поветкин допустил, что может завершить карьеру из-за проблем со здоровьем

Российский боксер проиграл нокаутом британцу Диллиану Уайту 28 марта
Александр Поветкин Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Александр Поветкин
© Валерий Шарифулин/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин допускает, что может больше не провести ни одного профессионального поединка в карьере. Об этом Поветкин заявил журналистам.

"Я пока не тренируюсь, прохожу курс лечения после всей истории. Прокапываюсь еще, посмотрим. Пока не хочу [завершать], но посмотрим по здоровью", - сказал Поветкин.

"Желание-то у меня есть, организм требует бокса", - добавил 41-летний боксер.

Поветкин проиграл нокаутом британцу Диллиану Уайту 28 марта. Впоследствии глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский отметил, что будет рекомендовать Поветкину завершить карьеру.

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Поветкин, Александр ВладимировичБокс
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