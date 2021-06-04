Аньелли: Суперлига была не попыткой госпереворота, а криком отчаяния

РИМ, 4 июня. /ТАСС/. Президент итальянского футбольного клуба "Ювентус" и вице-президент Суперлиги Андреа Аньелли объяснил мотивы создания турнира системными проблемами Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом он рассказал в пятницу во время пресс-конференции, посвященной уходу Фабио Паратичи с поста спортивного директора туринского клуба.

"В течение многих лет я пытался поменять европейские соревнования изнутри, симптомы кризиса [в европейском футболе] были очевидны уже до пандемии коронавируса. Суперлига была не попыткой государственного переворота, а тревожным криком отчаяния о системе, которая, не знаю, сознательно или нет, движется к полной несостоятельности", - передает слова Аньелли телеканал "Скай спорт". "Соглашение о создании Суперлиги было заключено основателями с учетом того, что сначала УЕФА должен признать турнир. Однако в ответ мы получили требование о закрытии проекта на оскорбительных условиях <...> При реформировании футбола перед лицом кризиса таким образом себя вести не следует", - продолжил президент "Ювентуса". При этом Аньелли отметил, что не все представители УЕФА действуют конфликтными, по его мнению, методами. "Все-таки желание идти на диалог остается неизменным", - подчеркнул он.

19 апреля английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус" объявили о создании Суперлиги. После резкого протеста болельщиков и угрозы санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Суперлиге остались только "Реал", "Барселона" и "Ювентус".

7 мая УЕФА объявил о примирении с остальными девятью командами, а также опубликовал список санкций на случай возвращения к идее создания Суперлиги.

25 мая УЕФА возбудил дисциплинарное производство в отношении "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса". Дело было возбуждено в связи с возможным нарушением нормативно-правовой базы УЕФА. В апреле испанский коммерческий суд вынес предварительное решение о том, что ФИФА и УЕФА не должны препятствовать созданию Суперлиги.