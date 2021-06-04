Поветкин: Усик имеет шансы на победу в бою против Джошуа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Украинец Александр Усик имеет возможность одержать победу в поединке против Энтони Джошуа. Такое мнение журналистам высказал российский боксер Александр Поветкин.

"Не считаю Джошуа явным фаворитом противостояния. Саша - очень хороший боксер, хорошо чувствует дистанцию. Посмотрим. Я думаю, шансы пятьдесят на пятьдесят", - сказал Поветкин.

Бой Джошуа - Усик находится в стадии планирования и может пройти в Великобритании.

В послужном списке 33-летнего Усика 18 побед (13 нокаутом) и ни одного поражения. Украинец ранее владел чемпионскими поясами в первой тяжелой весовой категории по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксерского совета (WBC) в весе до 90,71 кг. Усик является победителем первого сезона Всемирной боксерской суперсерии, в финале которой победил россиянина Мурата Гассиева и объединил четыре чемпионских пояса.

30-летний Джошуа является действующим чемпионом в тяжелом весе по версиям IBF, WBA и WBO. В активе британца 24 победы (22 нокаутом) и одно поражение.