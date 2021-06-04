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Летние олимпийские виды спорта

Сборная России по волейболу обыграла австралийцев в матче Лиги наций

Россияне одержали четвертую победу при одном поражении и возглавляют турнирную таблицу

ТАСС, 4 июня. Мужская сборная России по волейболу обыграла команду Австралии в матче пятого тура предварительного этапа Лиги наций. Турнир проходит в итальянском городе Римини без зрителей.

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Встреча завершилась со счетом 3-0 (25:19, 26:24, 25:21).

Сборная России одержала четвертую победу при одном поражении и с 13 очками вышла на первое место в турнирной таблице. В следующем матче российские волейболисты сыграют с командой Польши. Встреча состоится 5 июня.

На предварительном этапе, который завершится 23 июня, 16 команд играют по круговой системе. Четыре сильнейшие сборные выйдут в полуфинал.

Первый розыгрыш Лиги наций состоялся в 2018 году. Сборная России дважды подряд выигрывала турнир. В 2020 году соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса.

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