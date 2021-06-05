Экомарафон "Реки бегут" пройдет в День эколога в Туле

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Марафон "Реки бегут" пройдет в субботу в День эколога на набережной в Туле с участием олимпийских чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства водных ресурсов.

"В День эколога в Туле стартует второй экомарафон "Реки бегут". Маршрут пройдет по Казанской набережной вдоль реки Упы с видом на Тульский Кремль. Организаторы мероприятия - Федеральное агентство водных ресурсов и крупнейшая беговая платформа Russiarunning", - говорится в сообщении.

В числе гостей забега будет олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин, а также заслуженные мастера спорта Ирина Слуцкая, Александр Поветкин, Денис Лебедев. В программе забеги на один, пять, десять и 21,1 км. Участникам забега вручат медаль, футболку и тульский пряник с логотипом мероприятия. На площадке мероприятия проведут раздельный сбор отходов.

Ежегодный экомарафон "Реки Бегут" - серия спортивных и развлекательных мероприятий, которые проходят вдоль главных рек страны. Первый забег прошел 5 сентября 2020 года в подмосковной Дубне.